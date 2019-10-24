Euro
6.39
Dolar
5.74
BIST 100
99,785.16
Altın
1,492.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'daki Filistinlilere 'gösterilerden uzak durun' çağrısı

Lübnan'daki Filistin Ortak Kuvvetler Komutanlığı bu ülkedeki Filistinlileri gösterilere karşı tarafsız olmaya çağırdı.

Sümeyye Özer   | 24.10.2019
Lübnan'daki Filistinlilere 'gösterilerden uzak durun' çağrısı

Beyrut

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki Filistin Ortak Kuvvetler Komutanlığı gösterilere dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kamp içinde ve dışında yaşayan Filistinlilere, Lübnan'daki gelişmelere karşı tarafsız bir tutum sergileme çağrısı yapıldı.

Filistin Ortak Kuvvetler Komutanlığı, güvenliğini sağlamak amacıyla Ayn el-Helva Mülteci kampında kurulmuştu.

Lübnan'daki 12 mülteci kampında ve diğer bölgelerde yaklaşık 400 bin Filistinli yaşıyor.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Arap Birliği'nin Barış Pınarı muhalefeti, ikiyüzlülüğünü yansıtıyor
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Avrupa 'DEAŞ sicili' ile yüzleşmek zorunda
İsrail, Kürtler ve PYD: Ortak tehditler ve ayna ittifaklar

Benzer haberler

Lübnan'daki Filistinlilere 'gösterilerden uzak durun' çağrısı

Lübnan'daki Filistinlilere 'gösterilerden uzak durun' çağrısı

'Lübnan'da yaşananlar tarihi bir halk ayaklanmasıdır'

Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününde

Şili Devlet Başkanı halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi

Şili Devlet Başkanı halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi
Lübnan hükümeti reform paketini uygulamaya başladı

Lübnan hükümeti reform paketini uygulamaya başladı
Lübnan tezkeresi Genel Kurulda kabul edildi

Lübnan tezkeresi Genel Kurulda kabul edildi