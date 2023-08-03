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Dünya

Lübnan'daki Filistin kampında yaşanan çatışmalarda bir kişi daha hayatını kaybetti

Lübnan'da en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'da ateşkesin ardından gruplar arasında yeniden çıkan çatışmalarda bir kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Naim Berjawi, Hamdi Yıldız  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Lübnan'daki Filistin kampında yaşanan çatışmalarda bir kişi daha hayatını kaybetti Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, kamptaki çatışmalar sonucu Fetih Hareketinden bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Cumartesi akşamından bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu gruplar arasında yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Çatışmalarda yaralananların sayısı 60'ı geçti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan 60 bin kişilik Filistin kampındaki çatışmalarda ağır silahların ve havan mermilerinin kullanıldığı kaydediliyor.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.

Ancak ateşkese rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

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