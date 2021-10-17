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Dünya

Lübnan'daki 17 Ekim protestolarının 2. yılında Beyrut'ta yürüyüş düzenlendi

Lübnanlılar, hükümetin WhatsApp kullanımlarını vergilendirme planı üzerine 17 Ekim 2019'da patlak veren protestoların 2. yılında başkent Beyrut'ta yürüyüş düzenledi.

İdiris Okuduci   | 17.10.2021
Lübnan'daki 17 Ekim protestolarının 2. yılında Beyrut'ta yürüyüş düzenlendi Fotoğraf: Hussam Shbaro/AA

Beyrut

Kentin farklı bölgelerinden Şehitler Meydanı'na gelen eylemciler İran karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar attı. Göstericiler daha sonra 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'na doğru yürüyüşe geçti.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Joseph Ahmed, "Yöneticilerin hepsi yolsuzluğa bulaşmış. Bu sistemi değiştirmeye kararlıyız. Barışçıl yollarla mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Şii partilere, Hizbullah ve Emel taraftarlarına geçen hafta düzenlenen saldırılara ilişkin ise Ahmed, Lübnan'ın tüm bileşenlerinin barışçıl bir şekilde yaşamasını arzuladıklarını söyledi.

Şii parti mensuplarının gösterilere katılmaması ise dikkati çekti.

Lübnan'daki Ekim 2019 gösterileri

Lübnan'da hükümetin anlık haberleşme uygulaması WhatsApp kullanımlarını vergilendirme planı üzerine 17 Ekim 2019'da ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.

Hükümet, ülkede gittikçe derinleşen ekonomik krizin yükünü hafifletmek için böyle bir vergilendirme planına gittiğini belirtse de halkın sokaklara dökülmesini engelleyemedi.

Eylemciler o dönem sadece WhatsApp vergilerine karşı ayaklanmadı, yıllardır yönetimi paylaşan mezhep temelli siyasi partilerin sorunlara çözüm bulamaması, yolsuzluk, artan ekonomik sıkıntılar, elektrik kesintileri, toplanamayan çöpler ve temel kamu hizmetlerindeki yetersizlik gibi nedenlerle de sokaklara indi.

Yaşanan toplumsal hareketlenme, artan kitlesel gösteriler ve eylemcilerin meydanları terk etmemesi üzerine Başbakan Saad el-Hariri 29 Ekim 2019'da istifa etti.

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