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Dünya

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib Mikati kabinesini açıkladı

Hacer Başer   | 10.09.2021
Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib Mikati kabinesini açıkladı

Beyrut

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Necib Mikati, kabinesini açıkladı.

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