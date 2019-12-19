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Dünya

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab'dan 'reform ve istikrar' vaadi

Lübnan'da yeni hükümeti oluşturmakla görevlendirilen Hassan Diyab, hızlı bir reform planıyla ülkeyi istikrara kavuşturacak hükümeti kurmaya çalışacağını söyledi.

Mahmut Geldi   | 19.12.2019
Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Diyab'dan 'reform ve istikrar' vaadi

Beyrut

Lübnan'da yeni hükümeti oluşturmakla görevlendirilen Hassan Diyab, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmek üzere çağrıldığı Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. 

"Hızlı bir reform planıyla Lübnan'ı istikrara kavuşturacak hükümeti kurmaya çalışacağım." diyen Diyab, ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini ve ciddi çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Diyab, "Lübnan'ı korumaya almanın yanı sıra kurtarma sürecini başlatacak ve Lübnanlıların vatanlarına olan güvenlerini geri getirecek ulusal birliğe muhtaç olduğumuz bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Lübnanlılara "bağımsız" biri olarak seslendiğini vurgulayan Diyab, "64 gündür acılarınızı dinliyorum" diyerek, halkın hayalini kurduğu hukuk devletine kavuşacağını savundu.

Hükümeti kurma süreci kapsamında siyasi güçlerle istişarelere başlaması için Avn'a talepte bulunduğunu aktaran Diyab, tüm Lübnanlılardan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından, yeni kabineyi oluşturma görevini bugün Diyab'a verdi.

Akademisyen Hassan Diyab, Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Hassan Diyab kimdir?

Hassan Diyab, 2011 yılında kurulan Necib Mikati hükümetinde Yüksek Eğitim ve Öğretim Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Sünni bir ailenin çocuğu olarak 1 Haziran 1959'da Beyrut'ta dünyaya gelen Hassan Diyab, evli ve 3 çocuk babası.

Lisansını İletişim Fakültesinde yapan Diyab, yüksek lisansını elektronik, doktorasını ise bilgisayar mühendisliği alanında yaptı. Diyab, 1985 yılından bu yana Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

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