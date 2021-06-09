Euro
10.47
Dolar
8.59
BIST 100
1,450.68
Altın
1,891.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılıyor
logo
Dünya

Lübnan'da uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında 'akaryakıtın tümüyle tükenmek üzere' olduğu uyarısı

Lübnan'da yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle birkaç haftadır önünde uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında yakıt stokunun tükenmek üzere olduğu bildirildi.

Mahmut Geldi   | 09.06.2021
Lübnan'da uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında 'akaryakıtın tümüyle tükenmek üzere' olduğu uyarısı Fotoğraf: Houssam Shbaro / AA

Beyrut

Lübnan'da Yakıt Dağıtım Şirketleri Temsilcisi Fadi Ebu Şakra, yerel basına yaptığı açıklamada, stoklarda ciddi düşüş olduğunu belirterek, benzin istasyonlarında tümüyle pompaların kapanmaması için ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Halihazırda ülkedeki tüm benzin istasyonlarının mevcut stoklarını kullandığını aktaran Ebu Şakra, "Yakıtın tümüyle bitmesine çok yaklaştık." uyarısında bulundu.

Bunun ertelenmeye gelmeyecek bir mesele olduğunu vurgulayan Ebu Şakra, ilgili makamlarla iletişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Devletin sübvanse ettiği yakıt yasa dışı yollarla Suriye'ye gidiyor

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden yüzde 85 sübvanse ediyor.

Lübnan Enerji Bakanı Rimun Gacar, nisan ayında yaptığı açıklamada, fiyat farkı nedeniyle benzinin yasa dışı yollarla Lübnan'dan Suriye'ye götürüldüğünü belirtmişti.

Ekonomi uzmanları da Lübnan Merkez Bankası sübvansiyonu sürdüğü sürece Lübnan-Suriye sınırındaki akaryakıt kaçakçılığının durmayacağına dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Film ve dizi sektörü Kovid-19 aşısında öncelikli gruplar arasına alınma kararından memnun
Kovid-19 sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış Çeşme turizmini hareketlendirdi
AB, Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyetin korunması gerektiği görüşünde
Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Benzer haberler

Lübnan'da uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında 'akaryakıtın tümüyle tükenmek üzere' olduğu uyarısı

Lübnan'da uzun kuyrukların oluştuğu benzin istasyonlarında 'akaryakıtın tümüyle tükenmek üzere' olduğu uyarısı

Ömrünü Lübnan'daki Filistinli mültecilere adamış Türk hayırsever Melek Nimer

Lübnan'da 'yönetimin düşürülmesi' talebiyle gösteri düzenleyen grup halkı sokağa çağırdı

Lübnan'da doların sert yükselişiyle derinleşen ekonomik kriz ilaç sektörünü de vurdu

Lübnan'da doların sert yükselişiyle derinleşen ekonomik kriz ilaç sektörünü de vurdu
Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürüten yargıç: 2 ay içinde patlamanın nedeni kesinleşecek

Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürüten yargıç: 2 ay içinde patlamanın nedeni kesinleşecek
Lübnan'da Merkez Bankasının bankalardan döviz çekimleriyle ilgili yeni kararı protesto edildi

Lübnan'da Merkez Bankasının bankalardan döviz çekimleriyle ilgili yeni kararı protesto edildi