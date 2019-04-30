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Dünya

Lübnan'da Türk bayrağını yakanlardan hesap sorulması talep edildi

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lübnan'daki Ermeni grupların gösterisi sırasında Türk bayrağını yakanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Mahmut Geldi   | 30.04.2019
Lübnan'da Türk bayrağını yakanlardan hesap sorulması talep edildi

Beyrut

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 24 Nisan'da Ermeni bazı gruplar tarafından düzenlenen gösteriler sırasında Türk bayrağının yakılmasına ilişkin Başbakan Saad el-Hariri'ye bir mesaj gönderdi.

Türk bayrağına yönelik üzücü hadiseyi şiddetle kınayan Çakıl, Lübnan hükümetinin, bahsi geçen suça iştirak edenler hakkında yasal işlemleri başlatmasını istedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup Ermeni 24 Nisan'da düzenledikleri gösteriler sırasında Türk bayrağı yakmıştı. Bunun üzerine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve ülkedeki Türkmen toplumu, Beyrut'taki Mardinlileri temsil eden dernekler ile bazı siyasi yetkililer peş peşe kınama açıklamaları yapmıştı.




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