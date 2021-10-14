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Dünya

Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 3 ölü, 20 yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açıldığı, olayda 3 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mahmut Geldi, Turgut Alp Boyraz   | 14.10.2021
Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 3 ölü, 20 yaralı Fotoğraf: Hussam Shbaro/AA

Beyrut

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

AA'nın bölgedeki muhabirinden alınan bilgiye göre, Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.

Olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Roket ve uzun namlulu silahların kullanıldığı olay, Beyrut'ta gerginlik ve büyük korkuya yol açtı.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösü ile Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi destekçilerinin yoğunlukta olduğu Fırın Şubbak bölgesinde yaşanan olayın ardından silah sesleri gelmeye devam ediyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii eski bakanlar, hakim Bitar'ı "fitne çıkarmakla" suçluyor

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanlar, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının ısrarı üzerine oluşan gerginlik nedeniyle dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

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