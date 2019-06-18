Lübnan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı çağrısı
Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na bağlı Cemaati İslami, Muhammed Mursi için cuma günü Lübnan'daki camilerin tamamında gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısında bulundu.
Beyrut
Lübnan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na bağlı Cemaati İslami, dün Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için cuma günü Lübnan'daki camilerin tamamında gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısında bulundu.
Cemaati İslami'den yapılan yazılı açıklamada, "Şehit cumhurbaşkanını (Muhammed Mursi'yi) öldüren yavaş ve sistematik suikasttan tamamen Mısır rejimi, yargısı ve güvenliği sorumludur." ifadesine yer verildi.
Demokrasiyi ve insan haklarını koruduğu iddiasında bulunduğu belirtilen ülkelerin Mursi'nin karşı karşıya kaldığı duruma sessiz kalmasının da kınandığı açıklamada, bu durumun, söz konusu ülkelerin işlenen bu suçların tamamına ortak olduğu anlamına geldiği dile getirildi.
Açıklamada, "Mursi, Rabbine şehit olarak gitti. Dininden ve dünyasından hiç taviz vermedi. Her zaman Mısır halkının devrimini ve kanını koruyacağı yönündeki sözlerini tekrarlayarak vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.
herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.