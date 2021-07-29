Euro
10.15
Dolar
8.56
BIST 100
1,360.75
Altın
1,808.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, ülkenin çöküşe gidebileceği uyarısında bulundu

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Necib Mikati, ülkenin "tamamen çöküşe" gidebileceğini belirtti.

Çağrı Koşak   | 29.07.2021
Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, ülkenin çöküşe gidebileceği uyarısında bulundu

Beyrut

Bloomberg haber ajansına bir değerlendirmede bulunan Mikati, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın "tamamen çöküşe" gideceği uyarısında bulunan Mikati, konuya ilişkin "tüm Orta Doğu'yu sarsacak bir bomba" ifadelerini kullandı.

Mikati, ülkede yaşanan krizin çözümü konusunda Avrupa Birliği'nden gereken desteği aldığını aktararak, "ABD'nin de destek vermeye açık olacağından eminim." dedi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, son olarak 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Necib Mikati'ye verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
New York eyaleti çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getirildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, ülkenin çöküşe gidebileceği uyarısında bulundu

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, ülkenin çöküşe gidebileceği uyarısında bulundu

Beyrut'taki patlamanın birinci yılında 4 Ağustos 'ulusal yas günü' ilan edildi

Kriz şartlarından yararlanan Hizbullah kendi ekonomisini inşa ediyor

Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Mikati'ye verildi

Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Mikati'ye verildi
Lübnan'da günlük elektrik kesintileri 22 saati buluyor

Lübnan'da günlük elektrik kesintileri 22 saati buluyor
Suudi Arabistan yönetimi Lübnan'daki siyasi denklemde Hariri'yi istemiyor mu?

Suudi Arabistan yönetimi Lübnan'daki siyasi denklemde Hariri'yi istemiyor mu?