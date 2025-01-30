Dolar
35.79
Euro
37.28
Altın
2,762.17
ETH/USDT
3,187.70
BTC/USDT
105,167.00
BIST 100
10,076.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Washington’da bir yolcu uçağı havada bir Black Hawk helikopteriyle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü
logo
Dünya

Lübnan'da hükümet kurmakla görevlendirilen Selam, "partisiz hükümet" kuracağını açıkladı

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam, oluşturacağı kabinede siyasi partilere mensup bakanların bulunmayacağını belirtti.

Çağrı Koşak  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Lübnan'da hükümet kurmakla görevlendirilen Selam, "partisiz hükümet" kuracağını açıkladı

Beyrut

Selam, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sonrasında aldığı kararlardan geri adım atmayacağını" belirten Selam, yaşanan zorluklara rağmen Lübnan'da yakında hükümetin kurulacağını kaydetti.

Hükümetin kurulmasıyla birlikte Arap dünyasının ve uluslararası toplumun Lübnan'a olan desteğinin sağlanacağına dikkati çeken Selam, "Hiçbir bakanlık herhangi bir gruba ait değildir, hiçbir gruba yasak bir bakanlık yoktur." ifadesini kullandı.

Selam, "Bakanlar milletvekillerinden ayrı olacak, belediye ve parlamento seçimlerindeki adaylar hükümette yer almayacak ve hiçbir partinin temsil edilmediği ulusal yetkilere sahip bir hükümet kurulacak." dedi.

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ülkedeki siyasi krizin ilk adımının cumhurbaşkanının seçimiyle aşılması sonrasında, hükümeti kurmakla görevlendirilen Selam'ın kabinesini açıklaması bekleniyor.

Şii Hizbullah ve Emel Hareketi'nin son dört hükümette olduğu gibi Maliye Bakanlığını alma konusunda ısrar ettiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin tutuklanan mutfak çalışanından "yangın tüpü bulamadığı" iddiası
Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan aşçı Faysal Yaver'in ifadesine ulaşıldı
Erzurum'da jandarma SAK ekipleri buz tutan gölette dalış eğitimi yaptı
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-43" operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Benzer haberler

İsrail'in çekildiği Duheyra bölgesindeki evlerine dönen Lübnanlılar yıkımla karşılaştı

İsrail'in çekildiği Duheyra bölgesindeki evlerine dönen Lübnanlılar yıkımla karşılaştı

Lübnan'da hükümet kurmakla görevlendirilen Selam, "partisiz hükümet" kuracağını açıkladı

Lübnan'da İsrail tarafından öldürülen 3 Türk vatandaşının aileleri kaçakçılardan şikayetçi oldu

Türkiye, Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını öldüren İsrail'i kınadı

Türkiye, Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını öldüren İsrail'i kınadı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 9 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 9 kişi yaralandı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında son iki günde 41 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında son iki günde 41 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet