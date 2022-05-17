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Dünya

Lübnan'da Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclisteki çoğunluğu kaybetti

İdiris Okuduci   | 17.05.2022
Lübnan'da Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclisteki çoğunluğu kaybetti

Beyrut
Lübnan seçimlerinde Hizbullah ve Hristiyan müttefikleri Meclisteki çoğunluğu kaybetti.

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