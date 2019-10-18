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Dünya

Lübnan'da göstericilerin yaktığı ateşin sıçradığı binada 2 kişi yaşamını yitirdi

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle protesto gösterileri yapan eylemcilerin yaktığı ateşin bir binaya sıçraması sonucu çıkan yangında yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahmut Geldi   | 18.10.2019
Lübnan'da göstericilerin yaktığı ateşin sıçradığı binada 2 kişi yaşamını yitirdi

Beyrut

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle protesto gösterileri yapan eylemcilerin yaktığı ateşin bir binaya sıçraması sonucu çıkan yangında yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un şehir merkezinde yer alan Riyad Sulh Meydanı'nda hükümeti protesto eden eylemcilerin yollarda yaktığı ateşin bir binaya sıçradığı ifade edildi.

Yangında binada bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, sivil savunma birimlerinin yangını söndürerek cesetleri çıkarmaya çalıştığı kaydedildi.

Lübnan'da, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak dün akşam saatlerinden itibaren protesto gösterileri düzenleniyor.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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