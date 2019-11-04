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Dünya

Lübnan'da göstericiler yeni hükümetin bir an önce kurulmasını istiyor

Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan toplumsal gösteriler, yeni hükümetin bir an önce kurulması talebiyle devam ediyor.

Mahmut Geldi   | 04.11.2019
Lübnan'da göstericiler yeni hükümetin bir an önce kurulmasını istiyor Fotoğraf: Mahmut Geldi/AA

Beyrut

Lübnan'da ekonomik kriz ile hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasını verdiği 29 Ekim'den sonra küçük çaplı eylemlere dönüşen protestolar, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi'nin Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenlediği mitingden sonra yeniden alevlendi.

Dün akşam saatlerinden itibaren başkent Beyrut ve diğer bölgelerde "Birlik Günü" adı altında meydanları dolduran göstericiler, teknokratlardan oluşan bağımsız, küçültülmüş yeni hükümeti kurma sürecinin hızlandırılması yönünde baskı oluşturmak amacıyla eylemlerini sürdürüyor.

Protestocular, önceden yapılan genel grev çağrılarına uyulmasını sağlamak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin birçok bölgesinde ana yolları trafiğe kapattı. Öğle saatlerinde yol kapatma eylemine son veren protestocular, her gün bu şekilde eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

Bu arada gösteriler nedeniyle başkent Beyrut ve diğer bölgelerdeki çoğu okulda eğitime bugün ara verdi.

Gösteriler nasıl başladı?

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış, ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri, 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek, Cumhurbaşkanı Avn'a istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

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