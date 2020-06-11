Euro
7.75
Dolar
6.82
BIST 100
109,163.70
Altın
1,735.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret etiği televizyon kanalı protesto edildi

Lübnan'da Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian'ın Türkiye'ye hakaret ettiği programın yayınlandığı televizyon kanalı protesto edildi.

Mahmut Geldi   | 11.06.2020
Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret etiği televizyon kanalı protesto edildi

Beyrut

New TV sunucusu Haroutian'ın dün akşam gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türkiye aleyhinde sarf ettiği hakaret içerikli ifadeler, Lübnan'da büyük bir kesimin tepkisine yol açtı.

Dün akşamdan beri sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından bugün de New TV'nin başkent Beyrut'taki merkezi önünde ve ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde kalabalıklar tarafından gösteriler düzenlendi.

                    

Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları atan göstericiler, söz konusu sunucunun kardeş ülke Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden Lübnan'ın ulusal birliğine yönelik fitne oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye ve Lübnan bayraklarıyla televizyon kanalının önünde toplanan göstericiler, söz konusu skandal ifadelerden ötürü Türkiye'den özür dilemeleri talebinde bulundular.

Onlarca Lübnanlı genç daha sonra Türkiye'ye desteklerini şehirde motor ve araçlarla attıkları turlarla tamamladı.

Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi

Bu arada Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, New TV önünde düzenlenen Türkiye'ye destek gösterisini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Lübnan’da bir televizyon kanalında dün bir zavallı, Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili kabul edilemez ifadelerde bulunmaya kalkışmıştı. Bugün aynı televizyon kanalının önünde Lübnan halkı bu terbiyesizliğe gereken tepkiyi gösterdi."

Ermeni asıllı sunucu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

Lübnanlı avukat Muhammed Ziyad Caafil, söz konusu kışkırtıcı ifadeleri nedeniyle Der Haroutian hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Caafil, "Der Haroutian, yerel bir televizyon kanalında sunduğu program sırasında kardeş Türkiye aleyhinde kullandığı hakaret içerikli sözlerle, Lübnan'ın ulusal birliğine karşı mezhepsel fitneyi körüklemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Ermeni asıllı Der Haroutian, dün akşam canlı yayın sırasında konuk ettiği Arap Birliği Partisi lideri ve eski Çevre Bakanı Viam Vehhab ile Osmanlı Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 346'ya yükseldi
Kovid-19'la mücadele sürecinde kapatılan sınır kapılarında normalleşme adımları
Sağlık Bakanı Koca: Şimdiye kadarki Kovid-19 vakalarının yüzde 85'i iyileşti
İspanya'da dört günden beri Kovid-19'dan yeni ölüm rapor edilmedi
Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile ekonomi ve uluslararası konuları görüştü

Benzer haberler

Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret etiği televizyon kanalı protesto edildi

Lübnan'da Ermeni asıllı sunucunun Türkiye'ye hakaret etiği televizyon kanalı protesto edildi

Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu hakkında suç duyurusu

Lübnanlıların istihdam ettiği binlerce göçmen ekonomik kriz sonrası sokaklarda kaldı

Lübnan'daki ekonomik kriz dikkatleri Suriye ile yasa dışı sınır ticaretine çekti

Lübnan'daki ekonomik kriz dikkatleri Suriye ile yasa dışı sınır ticaretine çekti
Lübnan Başbakanı Diyab'dan 'mezhepsel gerginlik' uyarısı

Lübnan Başbakanı Diyab'dan 'mezhepsel gerginlik' uyarısı
Lübnan'da ekonomik krize karşı protestocular yeniden meydanlarda

Lübnan'da ekonomik krize karşı protestocular yeniden meydanlarda