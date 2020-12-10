Euro
9.54
Dolar
7.87
BIST 100
1,353.36
Altın
1,839.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan yargısından Başbakan Diyab ve eski bakanlara Beyrut'taki patlamada "ihmal" suçlaması

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ile eski üç bakana, 190'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamada "görevi ihmal" suçlaması yöneltildi.

Mahmut Geldi   | 10.12.2020
Lübnan yargısından Başbakan Diyab ve eski bakanlara Beyrut'taki patlamada "ihmal" suçlaması

Beyrut

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayı soruşturan Yargıç Fadi Savvan, Başbakan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçladı.

Yargıç Savvan'ın 14 Aralık Pazartesi günü Diyab'ın ifadesine başvurmak için Hükümet Sarayı'na gideceği, patlamayla ilgili suçlanan diğer bakanların ise gelecek hafta adliyede ifade verecekleri aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Yargıç Savvan'ın, Başbakan Diyab ve eski bakanları "Beyrut Limanı'na patlamaya yol açan amonyum nitrat maddesine ilişkin uyarılar konusunda gerekli adımları atmamak" ile suçladığı ifade edildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım'da patlamayla ilgili 3'ü gıyaben olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 297 bine yaklaştı
Afrika'nın 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyacı var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı
Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak
Artvin'de 116 yaşındaki kadın, Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu

Benzer haberler

Lübnan yargısından Başbakan Diyab ve eski bakanlara Beyrut'taki patlamada "ihmal" suçlaması

Lübnan yargısından Başbakan Diyab ve eski bakanlara Beyrut'taki patlamada "ihmal" suçlaması

İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlalleri sürüyor

Lübnanlı siyasetçiden, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı UCM'ye taşıma sinyali

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL marta kadar uzatıldı

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL marta kadar uzatıldı
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan ülkesine yardım yapması için uluslararası topluma çağrı

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan ülkesine yardım yapması için uluslararası topluma çağrı
Macron: Lübnan'ın yeniden inşası için Dünya Bankası, BM ve AB fon oluşturacak

Macron: Lübnan'ın yeniden inşası için Dünya Bankası, BM ve AB fon oluşturacak