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Dünya

Lübnan ve Fransa arasında Lübnan ordusunun güçlendirilmesine yönelik anlaşma imzalandı

Lübnan ve Fransa, askeri iş birliğini geliştirme ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Wassim Samih Seifeddine,Muhammed Semiz   | 20.11.2020
Lübnan ve Fransa arasında Lübnan ordusunun güçlendirilmesine yönelik anlaşma imzalandı

Beyrut

Lübnan ve Fransa, askeri iş birliğini geliştirme ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ile Fransız mevkidaşı François Lecointre'nin başkent Beyrut'taki El-Yerze karargahında bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede ayrıca, Lübnan ordusunun güçlendirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığı aktarıldı.

Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre, iki günlük ziyaret çerçevesinde çarşamba günü Beyrut'a gelmişti.

Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Lecointre'nin ziyaretine ilişkin, Fransa'nın iki ülke arasındaki savunma iş birliğini geliştirme kararlılığını yansıttığı belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansının verilerine göre, Fransa, Lübnan ordusunun geliştirilmesi için 2017 ve 2018'de 45 milyon avroluk yardım yaptı. Son beş yılda ise Fransa'nın Lübnan güvenliğine sağladığı katkı yarım milyar doları buldu.

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