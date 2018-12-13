Lübnan tüneller konusunda UNIFIL'in raporunu bekliyor

BEYRUT

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, BM Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel'i başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Ülkesinin, Lübnan-İsrail sınırındaki tünellerin Mavi Hat'ı geçip geçmediğinden emin olmak için UNIFIL tarafından hazırlanmakta olan raporu beklediğini aktaran Avn, "Lübnan, güneydeki mevcut istikrarı bozma yönünde İsrail'e fırsat vermemek için konuyu yakından takip ediyor." dedi.

Lübnan'ın, güneydeki güven ve istikrarı korumaya verdiği önem dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kaldığını yineleyen Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ise Lübnan'ın kara, deniz ve hava sahalarına yönelik ihlallerinin aylık olarak 150'yi aştığına dikkati çekti.

Kardel de BM'nin tüm alanlarda Lübnan'a desteklerinin sürdüğünü dile getirdi.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordunun açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

İsrail ordusundan cumartesi günü yapılan açıklamada da Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah'a ait yeni bir tünelin keşfedildiği iddia edilmişti.

UNIFIL de İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde 2 tünel tespit edildiğini duyurmuştu.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Muhabir: Mahmut Geldi