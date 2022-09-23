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Dünya

Lübnan: Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 61'e yükseldi

Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

İdiris Okuduci   | 23.09.2022
Lübnan: Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 61'e yükseldi

Beyrut

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi.

Dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 61 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Hamiye, 19 kişinin ise kurtarıldığını kaydetti.

Hamiye, kayıpların bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederken kayıp sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, dün, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yol çıkan bir göçmen teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

Esed rejimine yakın haber siteleri de Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan bir teknenin Suriye'nin batısında yer alan Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battığını, olayda 34 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

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