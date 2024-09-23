Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 100’e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini belirtti.
İstanbul
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.
Habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla kişi yaralandı.
Gün içerisinde yapılan açıklamada İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.