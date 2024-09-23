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Dünya

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 100’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini belirtti.

Halime Afra Aksoy  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 100’e yükseldi

İstanbul

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.

Habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla kişi yaralandı.

Gün içerisinde yapılan açıklamada İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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