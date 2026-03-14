Dünya

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında 12 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Burç Kalavay beldesine düzenlediği hava saldırısında 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ethem Emre Özcan, Stephanie Rady, Mahmut Geldi  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Beyrut

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargahını topçu atışlarıyla hedef aldığı iddiası

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait topçu mermileri, Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Nepal taburunun karargahına düştü.

Haberde olayla ilgili başka detay verilmedi.

UNIFIL'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah: Sınır hattındaki Maron Ras beldesinin karşısında İsrail askerlerini roket atışıyla hedef aldık

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, saldırının İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına karşı misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sınırdaki Maron Ras beldesinin karşısındaki Sadh mevkisinde İsrail askerlerinin bulunduğu noktaya roket atışı düzenlendiği ifade edildi.

Hizbullah: İsrail'e karşı kendimizi, uzun sürecek çatışmalar için hazırladık

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle yayımladığı video kaydında, tek çözüm yolunun direniş olduğunu aksi takdirde Lübnan'ın yok olacağını ifade etti.

İsrail'le yaşanan çatışmalara da değinen Kasım, "Bizler kendimizi, uzun sürecek çatışmalar için hazırladık ve sahada sürprizlerle karşılaşacaklar. Düşman gücümüzü görecek ve onun tehditleri bizi korkutmuyor." dedi.

Varoluşsal tehdit oluşturan bir düşmanla karşı karşıya olduklarını dile getiren Kasım, İsrail'in Kasım 2024'te sağlanan ateşkese hiç uymadığını hatırlattı.

İran'a yönelik saldırıların ardından ihlallerini aylarca sürdüren İsrail'e karşı cephe açmak için koşulların olgunlaştığına işaret eden Kasım, ülkelerini ve topraklarını savunmak için İsrail'e karşı çatışmalara girdiklerini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlalleri durdurmak için diplomatik çabaların sonuç vermediğini belirten Kasım, "Verdiğimiz savaş Lübnan savaşıdır, başkası için değil ve herkes bu savaşa katılmalıdır." dedi.

Kasım, Lübnan hükümetini de "Hükümet ne egemenliğini ne de vatandaşlarını koruyabildi." sözleriyle eleştirerek, daha fazla taviz vermemesi çağrısında bulundu.

Hizbullah lideri Kasım, çözüm için İsrail'in saldırılarını tümüyle durdurması ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

