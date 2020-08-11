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Dünya

Lübnan resmi ajansı: İsrail sınırı ihlal etti, fosfor bombası kullandı

İsrail güçlerinin, Lübnan sınır hattını bir süreliğine ihlal ettiği, çekilirken ise çalılık alana fosfor bombası atarak yangın çıkardığı belirtildi.

Safiye Karabacak   | 11.08.2020
Lübnan resmi ajansı: İsrail sınırı ihlal etti, fosfor bombası kullandı

Beyrut

İsrail güçlerinin, Lübnan sınır hattını bir süreliğine ihlal ettiği, çekilirken ise çalılık alana fosfor bombası atarak yangın çıkardığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait 3 tank, ülkenin güneyinde sınır hattını ihlal etti.

Tanklardan biri kısa süre içinde geri çekilirken, diğerleri bir süre daha Lübnan tarafında kaldı. Haberde "İsrail güçlerinin iki tankın geri çekilmesi sırasında bölgedeki çalıları ateşe vermek için fosfor bombası attığı" kaydedildi.

Haberde yangının neden olduğu hasara ilişkin bilgi verilmedi. 

İsrail ile Lübnan arasındaki Mavi Hat, İsrail tarafından tekrarlanan ihlallere maruz kalıyor. Lübnan-İsrail sınırında hava, kara ve deniz ihlalleri nedeniyle son aylarda gerginlik arttı.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

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