Lübnan Ordusu: İsrail’in saldırılarını sürdürmesi ülkenin istikrarını tehdit ediyor
Lübnan ordusu, İsrail’in saldırılarını sürdürmesinin ülkenin istikrarını tehdit ettiğini ve bölgenin güvenliğine olumsuz yansıdığını belirtti.
Beyrut
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail, Lübnan’ın egemenliğine kara, deniz ve hava yoluyla saldırılarını sürdürüyor. Son olarak, güneyde ve doğudaki Beka bölgesinde sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi." ifadeleri yer aldı.
İsrail'in, Lübnan topraklarını işgal etmeye ve kara sınırlarını ihlal etmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İsrail’in saldırılarını sürdürmesi, Lübnan’ın istikrarını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bölge güvenliğine de zarar veriyor ve ateşkes anlaşmasına aykırı." denildi.
Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık anlaşmayı ihlal ediyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 84 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.