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Suriye'de devrik Baas rejimi güçlerinin Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde güvenlik taraması yapan Geçici Hükümet güçlerine düzenlediği saldırı Şam’daki Emevi Meydanı’nda protesto ediliyor.
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Dünya

Lübnan Ordusu: İsrail’in saldırılarını sürdürmesi ülkenin istikrarını tehdit ediyor

Lübnan ordusu, İsrail’in saldırılarını sürdürmesinin ülkenin istikrarını tehdit ettiğini ve bölgenin güvenliğine olumsuz yansıdığını belirtti.

Wassim Samih Seifeddine, Naim Berjawi, Mehmet Nuri Uçar  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Lübnan Ordusu: İsrail’in saldırılarını sürdürmesi ülkenin istikrarını tehdit ediyor Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail, Lübnan’ın egemenliğine kara, deniz ve hava yoluyla saldırılarını sürdürüyor. Son olarak, güneyde ve doğudaki Beka bölgesinde sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in, Lübnan topraklarını işgal etmeye ve kara sınırlarını ihlal etmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İsrail’in saldırılarını sürdürmesi, Lübnan’ın istikrarını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bölge güvenliğine de zarar veriyor ve ateşkes anlaşmasına aykırı." denildi.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 84 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı.

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