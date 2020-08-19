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Dünya

Lübnan Müftüsü'nden 'Beyrut'taki patlama için uluslararası soruşturma ve Hariri davasında kararın uygulanması' çağrısı

Lübnan Müftüsü Deryan, "Beyrut Limanı'ndaki patlamaya yönelik uluslararası soruşturma başlatılması ve Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin eski Başbakan Refik Hariri suikastına ilişkin dün verdiği kararın uygulanması" çağrısında bulundu.

Çağrı Koşak   | 19.08.2020
Lübnan Müftüsü'nden 'Beyrut'taki patlama için uluslararası soruşturma ve Hariri davasında kararın uygulanması' çağrısı

Beyrut

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, hicri yılbaşı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Lübnan'ın vatan ve devlete yönelik varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama için uluslararası bir soruşturma yürütülmesi, sorumluların tespit edilmesi, güvenin yeniden tesis edilmesi ve iktidarda köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini ifade eden Deryan, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan da yaşanan felaketin boyutlarının belirlenmesi ve uluslararası toplumla iş birliği içerisinde ülkenin ekonomik yıkımdan kurtulması için "tarafsız bir kurtarma hükümeti" kurulması yönünde ivedilikle görüşmeler yapmasını istedi.

Deryan, kurulacak yeni hükümetin diğer bir görevinin de "Şehit Başbakan Refik Hariri'nin suikast davasında uluslararası mahkemeden çıkan kararın uygulanması" olduğunu vurguladı.

Lübnan'ın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Deryan, "Eğer parçalanırsak ve devlet olamazsak, hiçbir tarafsızlığın bize faydası olmaz." ifadelerini kullandı.

BM'ye bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikasta ilişkin davanın dün gürülen karar duruşmasında, Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ın suçlu bulunduğu açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından düzenlenen protestolar üzerine Başbakan Hassan Diyab 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

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