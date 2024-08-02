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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan medyasına göre İsrail ordusu, ülkenin Suriye sınırına hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İdiris Okuduci  | 02.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Lübnan medyasına göre İsrail ordusu, ülkenin Suriye sınırına hava saldırısı düzenledi Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Beyrut

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Beyrut merkezli "El Meyadeen TV"nin haberine göre İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde bazı bölgeleri vurdu.

İsrail savaş uçakları, Havş eş-Seyid Ali beldesinin çevresini hedef alırken saldırının hedefinde neresi olduğu ve can kaybı hakkında detay paylaşılmadı.

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