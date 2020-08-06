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Dünya

Lübnan Meclis Başkanı Elie el-Ferezli Beyrut Liman patlaması için uluslararası komisyon kurulmasına karşı

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elie el-Ferezli, "Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası inceleme talep edilmesi Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir" dedi.

Hamdi Yıldız   | 06.08.2020
Lübnan Meclis Başkanı Elie el-Ferezli Beyrut Liman patlaması için uluslararası komisyon kurulmasına karşı

Beyrut

Lübnan eski başbakanlarının Beyrut Limanı'ndaki patlamanın nedenini belirlemek için uluslararası komite oluşturulması yönünde çağrı yapmasının ardından basına açıklama yapan Ferezli, gündemdeki tartışmanın eski Başbakan Refik el-Hariri'nin suikastı sonrasında yaşanan tartışmayı hatırlattığını söyledi. 

Uluslararası incelemeyi kabul etmediğine işaret Ferezli "Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası inceleme talep edilmesi Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın eski başbakanları Saad el-Hariri, Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temmam Selam, Hariri'nin başkent Beyrut'taki konutunda bir araya geldikten sonra yaptıkları ortak açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap Birliğine patlamanın nedenlerini ortaya çıkarmak için uluslararası veya Arap soruşturma komitesi oluşturulması için çağrı yapıldı.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

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