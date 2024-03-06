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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan: İsrail'in yasaklı fosfor bombası saldırılarıyla 60 binden fazla zeytin ağacı yandı

Lübnan Tarım Bakanı Abbas el-Hac Hasan, İsrail'in her gün yasaklı fosfor bombalarıyla saldırılar düzenlediğini belirterek, bu saldırılar sonucu ülkenin güneyinde 60 binden fazla yaşlı zeytin ağacının yandığını söyledi.

Wassim Samih Seifeddine, Hamdi Yıldız  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Lübnan: İsrail'in yasaklı fosfor bombası saldırılarıyla 60 binden fazla zeytin ağacı yandı

Beyrut

Başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında konuşan Hasan, "Lübnan'ın güneyi her gün uluslararası yasağı olan beyaz fosfor bombalarıyla bombalanıyor." dedi.

Bombardımanların 657'den fazla yangın çıkardığını belirten Hasan, bombalamaların 6 bin dönümden fazla orman ve tarım arazisine zarar verdiğini vurguladı.

Tarım Bakanı Hasan, "İsrail saldırıları 60 binden fazla yaşlı zeytin ağacını yaktı, 2 bin dönümden fazla alanı da tümüyle yok etti." ifadelerini kullandı.

Hasan, İsrail'in 6'ncı ayına girmek üzere olan Gazze ve Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını da kınadı.

Gazze ve Lübnan'ın güneyindeki insanların İsrail'in uyguladığı vahşet ve suçlardan büyük sıkıntılar çektiğini kaydeden Hasan, İsrail'in, uluslararası hukuk, örf, sözleşme dahil hiçbir şeyi umursamadan günlük olarak çocuk, kadın ve yaşlı demeden saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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