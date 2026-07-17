Lübnanlı askeri kaynak, Lübnan, İsrail ve ABD heyetleri arasında bugün çevrim içi yapılması planlanan toplantının ertelendiğini bildirerek, İsrail’in güney Lübnan’daki işgal altındaki pilot bölgelerden çekilmeye başladığı iddialarını yalanladı.

Lübnan, İsrail ve ABD askeri heyetleri arasındaki çevrim içi toplantı ertelendi Lübnanlı askeri kaynak, Lübnan, İsrail ve ABD heyetleri arasında bugün çevrim içi yapılması planlanan toplantının ertelendiğini bildirerek, İsrail’in güney Lübnan’daki işgal altındaki pilot bölgelerden çekilmeye başladığı iddialarını yalanladı.

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı askeri kaynak, Lübnan, İsrail ve ABD askeri heyetleri arasında bugün yapılması planlanan çevrim içi toplantının, ABD ve İsrail tarafıyla ilgili teknik nedenlerden dolayı karşı tarafın kararıyla henüz belirlenmeyen ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Kaynak, 14-15 Temmuz'da Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail müzakerelerinin altıncı turunda varılan anlaşma kapsamında İsrail ordusunun Lübnan'da pilot bölgelerden çekilmeye başladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Askeri kaynak, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde daha önce konuşlandığı bölgelerde devriyelerini sürdürdüğünü belirtti.

İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği ilçede okul binalarını patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla gerçekleştirdiği yıkım faaliyetlerini sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bint Cubeyl kentinde duyulan şiddetli patlamanın, İsrail ordusunun Saf el-Hava bölgesindeki Mehdi Okulları'nı patlayıcılarla yıkmasından kaynaklandığı bildirildi.

Sivil Savunma ekipleri ise dün gece yarısı İsrail'in Sur kentine bağlı Mansuri beldesinin Meşa Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazelerini hedef alınan noktadan çıkardı.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan’ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı bir yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla 2 pilot bölgenin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Yetkili, pilot bölgelerin birkaç gün içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını ve görüşmelerde İsrail'in çekilme takviminin ayrıntılarının ele alındığını belirtmişti.