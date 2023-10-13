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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan-İsrail sınırında gerçekleşen saldırıda 1 gazeteci öldü

Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5'i yaralandı.

Enes Canlı, İdiris Okuduci  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Lübnan-İsrail sınırında gerçekleşen saldırıda 1 gazeteci öldü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının ardından sınırda çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

İsrail'in topçu atışı Lübnan ordusunun bölgedeki bir gözetleme noktasına isabet etti.

1 gazeteci hayatını kaybetti, 5'i yaralandı

NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, olay yerinden yaptığı canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu duyurdu. Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre saldırıda yaralanan 5 gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Lübnan Başbakanı: İsrail gazetecileri direkt hedef aldı 

Lübnan Başbakanlık Ofisi, Başbakan Necib Mikati'nin gazetecilere yönelik sınırdaki saldırıya ilişkin açıklamasını, X sosyal medya hesabından paylaştı.

Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları kapsamında gazetecileri direkt hedef aldığını ifade etti.

Gazetecilere saldırı ile İsrail'in "kara siciline yeni bir rezaleti eklediğini" kaydeden Mikati, saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.

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