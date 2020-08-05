Euro
8.19
Dolar
6.93
BIST 100
1,087.16
Altın
2,020.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Hizbullahından Beyrut'taki patlama sonrası 'dayanışma' çağrısı

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı "elim bir facia" şeklinde nitelendirerek, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Gülşen Topçu   | 05.08.2020
Lübnan Hizbullahından Beyrut'taki patlama sonrası 'dayanışma' çağrısı

Beyrut

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Elim facia, onun oluşturduğu benzeri görülmemiş yıkım ile insani, sağlık, sosyal ve ekonomi düzeyindeki tehlikeli sonuçları, bütün Lübnanlıların ve siyasi güçlerin dayanışma ve birlik içinde olmasını gerektiriyor." ifadesi kullanıldı. 

Lübnan'ı vuran bu ulusal facia ve ilan edilen ulusal yas nedeniyle Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yapması planlanan konuşmanın ileriki bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Sağlık personeli, insani yardım kurumları ve sivil savunma ekiplerine yardım çalışmalarında gösterdikleri üstün çabadan ötürü teşekkür edilen açıklamada, Hizbullahın tüm imkanlarının ihtiyaç durumunda Lübnan halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, bugünü ulusal yas günü ilan etmişti.

Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 700 bini aştı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırılıyor

Benzer haberler

Lübnan'ın başkenti Beyrut patlama nedeniyle 'felaket bölgesi' ilan edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut patlama nedeniyle 'felaket bölgesi' ilan edildi

Beyrut'taki patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak etti

ABD yönetiminden Lübnan'a taziye ve destek mesajı

Lübnan Hizbullahından Beyrut'taki patlama sonrası 'dayanışma' çağrısı

Lübnan Hizbullahından Beyrut'taki patlama sonrası 'dayanışma' çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lübnan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lübnan açıklaması
KKTC Başbakanı Tatar'dan Lübnan'a taziye mesajı

KKTC Başbakanı Tatar'dan Lübnan'a taziye mesajı