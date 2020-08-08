Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Enerji Bakanlığı: Zuk bölgesindeki elektrik santralinde hidrojen depolanmıyor

Lübnan Enerji ve Su Bakanlığı, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Zuk bölgesinin eski enerji santralinde hidrojen deposu olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamdi Yıldız   | 08.08.2020
Lübnan Enerji Bakanlığı: Zuk bölgesindeki elektrik santralinde hidrojen depolanmıyor

Beyrut

Bakanlık açıklamasında Beyrut'taki patlamadan daha büyük bir patlamaya neden olabileceği ileri sürülen Zuk bölgesindeki eski elektrik santralindeki yakıt tankları yakınında büyük miktarda hidrojen bulunduğuna dair sözlerin doğru olmadığını duyurdu. 

Açıklamada, elektrik kurumunun özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan Zuk elektrik santralinde kamu güvenliğine en üst düzeyde öncelik gösterdiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Lübnan'daki elektrik kurumunda 1983'ten bu yana kullanılan hidrojen sisteminin değiştirildiği, üretimde yüklü miktarda hidrojen depolanmaya ihtiyaç duymayan bir sistem kullanıldığı aktarıldı.

Lübnan'da milletvekili Şamil Rukuz, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Zuk bölgesindeki santralde yüksek miktarlarda hidrojen maddesinin depolandığını ve çevresinde yakıt tanklarının olduğunu Beyrut patlamasından daha büyük bir felaketin muhtemel olduğunu ortaya atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis koronavirüse yakalandı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi
Aksaray’da maske takma zorunlu hale getirildi
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 221 bin 574 oldu
New York Valisi: Okullara sonbaharda yüz yüze eğitime açılma yetkisi veriyoruz

Benzer haberler

Lübnan Enerji Bakanlığı: Zuk bölgesindeki elektrik santralinde hidrojen depolanmıyor

Lübnan Enerji Bakanlığı: Zuk bölgesindeki elektrik santralinde hidrojen depolanmıyor

Lübnan Cumhurbaşkanlığı: Trump, Paris'teki Beyrut'a destek konferansına katılacak

Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaz altında

Beyrut Limanı Müdürü Kuraytim ve Gümrükler Müdürü Zahir de gözaltına alındı

Beyrut Limanı Müdürü Kuraytim ve Gümrükler Müdürü Zahir de gözaltına alındı
Interpol, Beyrut'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek

Interpol, Beyrut'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek
Hizbullah lideri Nasrallah: Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz

Hizbullah lideri Nasrallah: Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz