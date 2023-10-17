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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: Bizim istediğimiz, bölgede sükunetin sağlanmasıdır

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in Lübnan sınırındaki eylemlerine ilişkin, "Ateşe benzin dökülmesi gibi hareketler. Bizim istediğimiz, bölgede sükunetin sağlanmasıdır." dedi.

Büşranur Koca  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: Bizim istediğimiz, bölgede sükunetin sağlanmasıdır

Ankara

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Beyrut'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ülkesi Lübnan'ın savaş isteyen bir ülke olmadığını vurgulayan Buhabib, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik "Sükunetin istikrar sağlamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Buhabib, İsrail'in, özellikle Lübnan'ın güneyinde kışkırtmayı artıracak hareketlerden kaçınmasının, bölgede gazetecilerin ve sivillerin öldürülmesinin durdurulmasının Lübnan'ın şartları arasında bulunduğunu aktardı.

Lübnan ordusuna bağlı bazı mevzilerin ve bölgedeki bazı köylerin saldırıya maruz kaldığını söyleyen Buhabib, İsrail'in Lübnan sınırındaki eylemlerine ilişkin, "Ateşe benzin dökülmesi gibi hareketler. Bizim istediğimiz, bölgede sükunetin sağlanmasıdır." dedi.

Buhabib, olayların ve çatışmaların bir an önce durdurulmasını istediğinin altını çizerek, aksi takdirde hem Gazze'deki halk hem de bölge ve dünya için olumsuz etkilerinin devam edeceğine dikkati çekti.

Bölgeye yakıt, gıda, ilaç ve elektrik verilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Buhabib, Filistin meselesine bir siyasi çözüm bulunmadıkça, bölgede hiçbir şekilde güvenlik, sükunet ve barış olmayacağını kaydetti.

Türkiye'nin Lübnan'a yardımlarından dolayı Fidan'a teşekkür eden Buhabib, Beyrut limanında meydana gelen patlamada hasar gören Dışişleri Bakanlığı Hizmet binasının Türkiye tarafından onarıldığını belirtti.

Buhabib, Türkiye'nin kara gün dostu bir ülke olduğunu ifade ederek, Bakan Fidan'ın ziyaretinin önemli bir döneme rastladığını, bölgenin çok zor ve önemli durumlardan geçtiğini söyledi.

İsrail- Filistin çatışmasına yönelik, çok sayıda mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Buhabib, bunun yanı sıra Beyrut'ta bulunan yaklaşık 65 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Buhabib, "Bu görüşmelerde amacımız, Lübnan'ın tutumunu açık bir şekilde belli etmek ve açıklamak." diye konuşarak, uluslararası kamuoyunun İsrail'e baskılarını artırmasını ve tarafların barış görüşmelerine tekrar dönmesini arzu ettiğini belirtti.

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