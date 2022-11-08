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Dünya

Lübnan’daki Türkmen köyüne Karabağ Zaferi şehitleri için anıt dikildi

Azerbaycan’ın Bakü Büyükelçiliği, Lübnan’ın kuzeyindeki Türkmen köyünde, Karabağ Zaferi’nin 2’nci yıl dönümü dolasıyla "Şehitler Anıtı" açılışı yaptı.

İdiris Okuduci   | 08.11.2022
Lübnan’daki Türkmen köyüne Karabağ Zaferi şehitleri için anıt dikildi Fotoğraf: Turgut Alp Boyraz/AA

Beyrut

Akkar vilayetindeki 4 bin Türkmen’in yaşadığı Kavaşra köyündeki anıtın açılış törenine, Azerbaycan Bakü Büyükelçi Vekili Şahin Panahov, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçi Yardımcısı Yeter Yaman, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, Akkar Valisi İmad Labaki ve Kavaşra’da ikamet eden Türkmen vatandaşlar katıldı.

Açılış dolayısıyla Kavaşra köyünün her yerine Azerbaycan ve Lübnan bayrakları asıldı.

Anıtın açılışından önce her iki ülkenin milli marşı okunup, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra 8 Kasım Karabağ Zaferi şehitleri için dua edildi.

Tören kapsamında, askeri üniforma giyen Türkmen bir kız çocuğu Türkçe şiirler okudu.

Anıta çelenk bıraktıktan sonra AA muhabirine konuşan Panahov, "Karabağ Zaferimizin bugün 2’nci yıl dönümü. Türkmen Kavaşra köyünde şehitlerimiz için bir anıt diktik. Kavaşra’da 4 bin Türkmen’in yaşamasından dolayı anıtı buraya kurmaya karar verdik. dedi.

Lübnan’daki Türkmen varlığına dikkati çekmek için bu anıtı yapma kararı aldıklarını belirten Panahov, Türkmenlere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

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