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Dünya

Lübnan’da Hizbullah’a yakın Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu

Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

Mahmut Geldi   | 21.01.2020
Lübnan’da Hizbullah’a yakın Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu

Beyrut

Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.

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