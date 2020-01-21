Lübnan’da Hizbullah’a yakın Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu
Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.
Beyrut
Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu.
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