Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Washington'daki müzakereler, ABD ile İran arasındaki görüşmelerden bağımsız Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü, İsrail'le Washington'da devam eden müzakerelerinin, ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerden ayrı bir süreç olduğunu ifade etti.