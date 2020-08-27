Euro
8.72
Dolar
7.36
BIST 100
1,108.93
Altın
1,929.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Patara Yılı Konseri’ne katılıyor
logo
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn 'reform çalışmalarını' siyasi liderlerin zorlaştırdığını söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, siyasi liderleri kendisinin "reform çalışmalarını" zorlaştırmak ve engellemekle suçladı.

Said İbicioğlu   | 27.08.2020
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn 'reform çalışmalarını' siyasi liderlerin zorlaştırdığını söyledi

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Paris Match dergisine verdiği demeçte, Lübnan'a yönelik yardımları reformlara bağlamaya yönelik uluslararası baskıların "Lübnan'ın işlerine müdahil olmak anlamına gelmediğini" belirtti.

"Bazı siyasi liderlerin zihniyeti ve uygulamaları reform çalışmalarımı kolaylaştırmıyor fakat bu reformları gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam ediyorum." diyen Avn şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı olduğum için pişman değilim. Bazıları bu zor ve hassas dönemde bu görevde olmamamı istiyordu. Diğerleri bu durumda olmanın Lübnan için çok daha iyi olduğunu söylüyor. Çünkü bana ve ülkeyi kurtarmak için çalışma kararlılığıma güveniyorlar. Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Sonuna kadar sorumluluğumu taşıdım."

Avn, yolsuzlukla mücadelenin yasaların uygulanmasından geçtiğini, Lübnan Merkez Bankası'nda mali soruşturmanın onaylanmasıyla ilk adımın atıldığını ve soruşturmanın bütün resmi kurumları kapsayacağını ifade etti.

Yolsuzluğa karışanın kendi ailesi olmadığını aktaran Avn, ailesinden birileri dahi yolsuzluğa karışsa herkes gibi muamele göreceğini söyledi.

Avn, yardımları reformlara bağlayan uluslararası baskıların, Lübnan'ın işlerine müdahale olmadığını ve egemenliğini etkilemediğini söyledi.

Avn ayrıca, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmayı şeffaf hale getirme ve dereceleri ne olursa olsun olayda ihmalkarlığı ya da payı olanları istisnasız sorumlu tutma taahhüdünde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 nedeniyle büyük çaplı etkinlikler yıl sonuna kadar yapılmayacak
İngiltere İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı Kovid-19 konusunda 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
İtalya'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 77 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı

Benzer haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn 'reform çalışmalarını' siyasi liderlerin zorlaştırdığını söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn 'reform çalışmalarını' siyasi liderlerin zorlaştırdığını söyledi

Lübnan Eğitim Bakanı: Beyrut'taki patlama 90 bin öğrencinin eğitimini etkiledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Lübnan güvenlik güçlerini göstericilere şiddet kullanmakla suçladı

İsrail ordusu Lübnan Hizbullah'ına ait gözlem noktalarını vurdu

İsrail ordusu Lübnan Hizbullah'ına ait gözlem noktalarını vurdu

Güvenlik uyarısı yapan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki halkı evde kalmaya çağırdı

Güvenlik uyarısı yapan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki halkı evde kalmaya çağırdı
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Lübnan'da siyasi istikrara ihtiyaç var

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Lübnan'da siyasi istikrara ihtiyaç var