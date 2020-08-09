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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebi zaman kaybıdır

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'nda yaşanan büyük patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebinde bulunulmasının "zaman kaybı olacağını" kaydetti.

Mahmut Geldi   | 09.08.2020
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebi zaman kaybıdır

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'nda yaşanan büyük patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebinde bulunulmasının "zaman kaybı olacağını" belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, başkent Beyrut'ta deprem etkisi yaratarak kentin birçok bölgesinde hasara yol açan şiddetli patlamanın soruşturması hakkındaki tartışmalarla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, "Beyrut'taki patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talebinde bulunulmasının zaman kaybı olacağını" ifade etti.

Açıklamada ayrıca suçluların ve masumların tespiti için yargının hızlı olması gerektiğine dikkat çekildi.

Lübnan'da şiddetli patlamanın yaşandığı ilk günden bu yana olayın tüm detaylarıyla ortaya konulması için uluslararası soruşturma talebinde bulunulurken, diğer bir taraftan da yerel yargıya olan güvenin sarsılmaması gerektiği savunuluyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

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