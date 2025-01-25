Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ateşkese uyması için tedbir alınmasını istedi
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in öngörülen sürede ülkenin güneyinden çekilmesi ve ateşkese uyması için tedbir alınmasını istedi.
Beyrut
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, "bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması ve çözümler bulunması yönünde çabaların yoğunlaştırılması" ve "ateşkese uyulması için gerekli adımların atılması" konuları ele alındı.
Avn, ateşkesin sürdürülebilmesi için anlaşmanın hükümlerinin uygulanması ve İsrail'in anlaşmaya uyması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde anlaşmaya aykırı olarak sınır köylerinde yıkımlar yaptığını aktaran Avn, bu durumun bölge sakinlerinin evlerine dönmesini engelleyeceğini vurguladı.
Macron ise ateşkesin sürdürülebilmesi ve anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli temaslarda bulunacağını ifade etti.
İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.
Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.
İsrail ordusu, bu sürede Lübnan topraklarında ateşkesi 659 kez ihlal ederken, saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.