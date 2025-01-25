Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,303.90
BTC/USDT
104,526.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ateşkese uyması için tedbir alınmasını istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in öngörülen sürede ülkenin güneyinden çekilmesi ve ateşkese uyması için tedbir alınmasını istedi.

Çağrı Koşak  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ateşkese uyması için tedbir alınmasını istedi

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "bölgedeki gerilimin kontrol altına alınması ve çözümler bulunması yönünde çabaların yoğunlaştırılması" ve "ateşkese uyulması için gerekli adımların atılması" konuları ele alındı.

Avn, ateşkesin sürdürülebilmesi için anlaşmanın hükümlerinin uygulanması ve İsrail'in anlaşmaya uyması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde anlaşmaya aykırı olarak sınır köylerinde yıkımlar yaptığını aktaran Avn, bu durumun bölge sakinlerinin evlerine dönmesini engelleyeceğini vurguladı.

Macron ise ateşkesin sürdürülebilmesi ve anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli temaslarda bulunacağını ifade etti.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, bu sürede Lübnan topraklarında ateşkesi 659 kez ihlal ederken, saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Enkazdan gelen ses "umut ışığı" oldu
Mersin'de balıkçılar yanlarına gelen pelikanı besledi
MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kentsel dönüşüm mesajı
Bakan Yerlikaya: Kontrollü şekilde buradan enkazı kaldıracağız ve bu çalışmalarımızı bitireceğiz

Benzer haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ateşkese uyması için tedbir alınmasını istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ateşkese uyması için tedbir alınmasını istedi

İsveç'te protestocular, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrailli yetkililerin yargılanması istendi

Hamas: Cenin'deki direnişçiler İsrail'in baskıları karşısında yenilmeyecek

Ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'ye 2 bin 857 yardım tırı girdi

Ateşkesin başlangıcından bu yana Gazze'ye 2 bin 857 yardım tırı girdi
Hamas: Gazze'de işlerimizi nasıl yürüteceğimiz konusunda dayatmaları kabul etmeyeceğiz

Hamas: Gazze'de işlerimizi nasıl yürüteceğimiz konusunda dayatmaları kabul etmeyeceğiz
İsrail basını bugün serbest bırakılacak Filistinli tutuklulardan bazılarının isimlerini açıkladı

İsrail basını bugün serbest bırakılacak Filistinli tutuklulardan bazılarının isimlerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet