Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen temaslarda şu aşamada nihai hedefin iki ülke arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail ile gündemde saldırmazlık anlaşması var Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile yürütülen temaslarda şu aşamada nihai hedefin iki ülke arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’na göre, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği mülakatın ikinci bölümünde konuşan Avn, Lübnan'ın 2002 yılında kabul edilen Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduğunu vurgulayarak, "Barış anlaşmasına doğrudan geçilemez. Bunun için birçok aşamadan geçmek gerekir. İsrail ile gündemde saldırmazlık anlaşması var. Ara adım, Lübnan ile İsrail arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesidir." dedi.

İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere değinen Avn, "Müzakereleri sürdürmekten başka seçeneğim yok. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu çatışmayı sona erdirme yönündeki kişisel isteğinden yararlanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Avn, anayasa gereği müzakerelerin Cumhurbaşkanının yetkisinde olduğunu aktaran, buna rağmen süreci Başbakan ve Meclis Başkanı ile yakın istişare içinde yürüttüğünü belirterek, "Savaşı sona erdirmek konusunda birlik içindeyiz." dedi.

Hizbullah'ın silahlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avn, örgütün 1982'deki İsrail işgaline tepki olarak ortaya çıktığını ancak 2000 yılında İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesinin ardından silahların misyonunu tamamladığını savundu.

“Artık güç mantığının yerini akıl ve mantığın almasının zamanı”

Hizbullah mensuplarının Lübnan vatandaşı olduğunu ve devlet koruması altında onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip bulunduğunu dile getiren Avn, "Eğer Hizbullah silahlarını teslim etmeyi veya hükümetle müzakere etmeyi kabul etmezse, halk ondan uzaklaşacaktır." diye konuştu.

İsrail'e de çağrıda bulunan Avn, Tel Aviv yönetiminin savaşı sona erdirme konusunda daha fazla irade göstermesi gerektiğini belirterek, "Artık güç mantığının yerini akıl ve mantığın almasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

İran ile ilişkilere de değinen Avn, ülkesinin Tahran ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler kurmak istediğini ancak İran'ın Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.​​​​​​​

ABD Başkanı Trump'ın “bölgedeki istikrar için çaba gösterdiğini” belirten Avn, Lübnan'ın istikrarının Orta Doğu'nun istikrarı açısından önemli olduğunu ve Washington ile Tahran arasında varılacak herhangi bir anlaşmanın bölgeyi doğrudan etkileyeceğini kaydetti.