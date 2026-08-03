Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması için soruşturmayı yürüten hakimin iddianameyi daha fazla gecikmeden hazırlaması gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasında iddianamenin daha fazla gecikmemesini istedi Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması için soruşturmayı yürüten hakimin iddianameyi daha fazla gecikmeden hazırlaması gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Joseph Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen ülkenin "hala kapanmayan bir yarayla yaşadığını" ifade etti.

Patlamada hayatını kaybedenleri, yaralananları ve yıllardır adalet bekleyen aileleri unutmadıklarını belirten Avn, bu acı hatıranın yalnızca bir yas günü değil, aynı zamanda gerçeğin ortaya çıkarılması, adaletin sağlanması ve sorumluların hesap vermesi yükümlülüğünü hatırlattığını kaydetti.

Patlamada ihmali, kusuru ya da sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Avn, soruşturmayı yürüten hakimin iddianameyi daha fazla gecikmeden hazırlamasının artık zorunluluk olduğunu vurguladı.

Lübnan yargısına "bağımsızlığını ortaya koyma ve mağdurlara adaleti sağlama" çağrısında bulunan Avn, iddianamenin yalnızca hukuki bir işlem değil, yaşamını yitirenlerin ve yıllardır gerçeği bekleyen ailelerinin hakkı olduğunu belirtti.

"Hesap verme süreci hiç kimseyi istisna tutmayacak"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da yaptığı açıklamada, "liman patlamasının açtığı ulusal yaranın hala kanamaya devam ettiğini" ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını belirtti.

Adaletten taviz verilmeyeceğini vurgulayan Selam, "Beyrut Limanı patlaması dosyasında da diğer tüm dosyalarda da konumu ne olursa olsun hiçbir yetkiliye koruma sağlanmayacak. Hesap verme süreci hiç kimseyi istisna tutmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden edildiği belirtilmişti.

Dönemin Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız bir şekilde" serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar, temel soruşturmayı Mart 2026'da tamamlayarak dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Yargıtay Başsavcılığına göndermişti.