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Dünya

Lübnan, Belarus'a seyahat kısıtlaması getirdi

Lübnan, Polonya sınırındaki göçmen krizini hafifletme girişimleri kapsamında Belarus'a seyahat kısıtlaması getirdiğini duyurdu.

Mahmut Geldi   | 17.11.2021
Lübnan, Belarus'a seyahat kısıtlaması getirdi

Beyrut

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürü Fadi el-Hasan, ülkede faaliyet gösteren hava yolu şirketlerine bir genelge gönderdi.

Lübnan'dan Belarus'a taşıyacakları yolcuların, Belarus'a giriş vizesine sahip Lübnanlılar ile oturum belgesi olan kişilerle sınırlandırıldığı genelgede, bu uygulamanın direkt ve transit yolcuları kapsadığına işaret edildi.

Polonya-Belarus sınır hattındaki gelişmeler yaşanırken bazı Arap ve yabancı yolcuların Beyrut üzerinden Belarus'a ulaştığı aktarılan genelgede, Belarus'a ulaşan söz konusu yolcuların kaçakçıların yardımıyla Polonya topraklarından Avrupa'ya gitmeye çalıştığının anlaşıldığı ifade edildi.

Genelgede, Belarus'a gitmek isteyen yolcular ile Avrupa'ya kaçak yollarla gitmeye çalışan göçmenleri ayırmanın zor olması hasebiyle bu uygulamaya başvurulduğu kaydedildi.

Avrupa'ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan, aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerindeki kişinin Belarus-Polonya sınırında mağduriyeti sürüyor.​​​​​​​

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