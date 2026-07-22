Lübnan Başbakanı'ndan pilot bölge kapsamında Lübnan ordusunun konuşlandığı Batı Zavtar'a ziyaret

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre ziyarette Selam'a, Savunma Bakanı Mişel Menassa, Genelkurmay Başkanı Hassan Avde ile diğer hükümet ve askeri yetkililer eşlik etti.

Selam, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Lübnan ordusunun konuşlandığı Batı Zavtar'a Lübnan bayrağı dikti.

Selam'dan "önemli bir an" vurgusu

Burada yaptığı konuşmada Selam, İsrail'in Batı Zavtar'dan çekilmesinin, "Lübnan topraklarından İsrail'in tamamen çekilmesinin başlangıcını temsil eden siyasi ve manevi açıdan önemli bir an" olduğunu söyledi.

Hükümetin en başından beri hedefinin İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Selam, bugün yaşananların bu sürecin sadece başlangıcı olduğunu ifade etti.

Selam, "İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesini sağlamak için tüm siyasi ve diplomatik çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Lübnan'ın güney bölgeleri sakinlerine de seslenen Selam, devletin vatandaşların evlerine dönüşünü desteklemek için tüm imkanlarını seferber etmeye başladığını belirtti.

Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin evlerine dönenleri korumak için sahada bulunduğunu söyleyen Selam, ordunun konuşlanmasının tamamlanmasına paralel olarak yolların açılması, enkazın kaldırılması ve temel hizmetlerin yeniden sağlanması çalışmalarının da sürdürüleceğini kaydetti.

Su, elektrik ve iletişim hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi ile geçici barınma imkanlarının hazırlanması için çalışmaların başlatıldığını aktaran Selam, "Güneyde hayatın yeniden başlaması sadece bir slogan değil, devletin bağlı olduğu ulusal bir hedeftir. Halkımızın topraklarına dönüşü, Lübnan'ın birliğinin ve egemenliğinin en güçlü göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Lübnan ordusu dün beldeye girmişti

​​​​​​​Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan Batı Zavtar beldesinde dün konuşlanarak arama-tarama faaliyetleri başlattığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 21 Temmuz'da, Lübnan-ABD-İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) himayesinde Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa beldelerinde pilot bölge uygulamasının başlatıldığını açıklamıştı.

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı bir yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla pilot bölgelerin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını belirtmişti.