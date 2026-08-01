Lübnan Başbakanı Selam: Ordu ülkenin tamamına konuşlanmadan egemenlik ve istikrar sağlanamaz Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve istikrarın sağlanması için ordunun ülkenin tamamına konuşlanması ve devlet otoritesinin tüm topraklarda tesis edilmesi gerektiğini belirtti.