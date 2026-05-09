Lübnan Başbakanı Selam, Lübnan'ın Arap ülkelerine karşı faaliyetlerde kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin başta Suriye olmak üzere herhangi bir Arap ülkesine yönelik zarar verici faaliyetler için kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, beraberindeki hükümet heyetiyle birlikte Suriye’yi ziyaret etmekten ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu aktardı.

Yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ortak meselelerin ele alındığını belirten Selam, "Bugün ortak meselelerimizin çözümünde, özellikle ekonomi, enerji, ulaştırma ve güvenlik alanlarında büyük ilerleme kaydettiğimizi vurgulamak isterim. Bu ilerleme, devletler arasında iyi niyetle, çekincesiz ve tereddütsüz iş birliği anlayışıyla sağlandı." dedi.

Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü konusu ele alındı

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre Selam, Şam Uluslararası Havalimanı’nda ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerde Lübnan cezaevlerindeki Suriyeli hükümlülerin nakline ilişkin anlaşmanın uygulanması ile her iki ülkedeki tutuklular ve kayıp kişilerin durumunun ele alındığını kaydetti.

Ortak çalışma kapsamında yeni girişimlerin başlatılması amacı taşıdığını belirten Selam, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda ve ilgili resmi kurumlar düzeyinde önemini bir kez daha teyit ettiklerini ifade etti.

Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşü ile Suriye iş gücünün Lübnan’daki durumunun düzenlenmesi için diyalog ve iş birliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Selam, görüşmede, kara taşımacılığı, ortak ulaşım, demiryolu bağlantısı, sınır kapıları ve köprüler gibi konuların ayrıntılı şekilde ele alındığı bilgisini verdi.

Selam, ayrıca ortak bir Lübnan-Suriye İş Konseyi’nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi ve ilk toplantısının önümüzdeki haftalarda Şam’da düzenlenmesi konusunda görüş birliği sağlandığını aktardı.

Özellikle sınır köprülerinin işletilmesi, geçişlerin düzenlenmesi ve bunun gecikmeden sağlanmasına yönelik ihtiyaçların görüşüldüğünü aktaran Selam, sınırlardaki denetim ve kontrol sorunlarının yanı sıra iki ülke arasındaki mal geçişine yönelik bazı uygulama ve tedbirlerin yol açtığı sorunların çözüm yollarını değerlendirdiklerini belirtti.

"İki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz"

Selam, "Siyasi düzeyde istişareleri sürdürmeye ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu iş birliği yalnızca sözünü ettiğimiz alanlarla sınırlı değildir, birçok başka alanı da kapsamaktadır. Bu amaçla ortak teknik komiteler kuracak ve bakanlık düzeyindeki temasları yoğunlaştıracağız." dedi.

Tarafların standartlar, teknik kriterler ve laboratuvar testleri alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştığını belirten Selam, tercihli ticaret ve yatırımların teşviki dahil olmak üzere ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da mutabakata varıldığını kaydetti.

Selam, görüşmelerde Lübnan’ın Suriye’den ve Suriye üzerinden elektrik teminini kolaylaştıracak elektrik bağlantılarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi ile doğal gaz geçiş anlaşmasının imzalanmasının da ele alındığını vurgulayarak, bunun en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

