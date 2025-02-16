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Dünya

Lübnan Başbakanı Selam, Beyrut'ta havalimanının güvenliğinde ihlale izin verilmeyeceğini açıkladı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği konusunda ihlale izin vermeyeceklerini belirtti.

Çağrı Koşak  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Lübnan Başbakanı Selam, Beyrut'ta havalimanının güvenliğinde ihlale izin verilmeyeceğini açıkladı

Beyrut

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşen Selam, havalimanı bölgesindeki şiddet içeren protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Protestolarda kamu ve şahıs mallarına zarar verildiğini ifade eden Selam, "Beyrut havalimanının güvenliği her şeyin üstünde ve güvenliğinin ihlal edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Selam, UNIFIL'e yapılan saldırılar hakkında yasanın uygulanacağını ve olaya karışan herkesin yargılanacağını vurguladı.

Lübnan ordusu ise Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na akşam saatlerinde yürümeye çalışan Hizbullah destekçilerine müdahalede bulundu.

Hizbullah destekçilerinin havalimanı protestosu

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat'ta Tahran'dan Beyrut'a uçuşlara izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı, bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

Hizbullah destekçileri, dün akşam saatlerinde ellerinde bayraklarla Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunmuştu.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, saldırıda bir aracın yakıldığı ve bir komutan yardımcısının yaralandığı bildirilirken, Lübnan İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin en az 25 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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