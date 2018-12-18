BEYRUT

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col ile Beyrut'ta bir araya gelmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, BM'ye İsrail'in Lübnan'ın hava sahası ve kara suları ihlalleri konusunda sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulundu.

Ülkesinin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı ve Mavi Hat'a saygı duyduğunu ifade eden Hariri, Lübnan ordusunun UNIFIL güçleriyle iş birliği yaptığını ve 1701 sayılı kararının uygulanmasında herhangi bir sorunla başa çıkmak için devriye görevi yapacağını dile getirdi.

Hariri, İsrail tarafından Lübnan'a yönelik gerginliği artırma girişimlerinin 12 yıldan uzun süredir devam eden sakinliğin çıkarına hizmet etmediğini söyledi. Hariri, Mavi Hat'a saygı duyma uğruna uluslararası topluma bu gerginliği durdurma çağrısında bulundu.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu UNIFIL, İsrail ordusunun sınırda ortaya çıkardığını iddia ettiği 4 tüneli doğrulamıştı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Mavi Hat bölgesinde yürüttüğü çalışmaların takip edildiği belirtilmişti.

İsrail ordusunun şu ana kadar sınır bölgesinde 4 tünel bulduğu konusunda yetkilileri bilgilendirdiği ve bunun üzerine UNIFIL'den teknik ekiplerin gerçeği öğrenmek amacıyla Mavi Hat bölgesinde incelemelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"UNIFIL'ın bağımsız değerlendirmeleri, İsrail'in kuzeyindeki Mavi Hat bölgesine yakın 4 tünelin varlığını teyit ediyor. UNIFIL, bağımsız olarak yaptığı teknik incelemeler sonucunda tünellerden 2'sinin Mavi Hattı geçtiğini tespit etti. Bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali anlamına geliyor."

Açıklamada ayrıca BMGK'nin 1701 sayılı kararı doğrultusundaki sorumlulukları bağlamında Lübnan makamlarından acil takip başlatması istenirken UNIFIL'ın görev bölgesinde sükunetin hakim olduğu ve yanlış anlaşılmalara karşı taraflarla iletişim halinde olunduğu dile getirilmişti.

İsrail ordusu, 4 Aralık'ta Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordunun açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadarının İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

Muhabir: Wassim Samih Seifeddine, Mehmet Nuri Uçar