Dolar
34.20
Euro
37.52
Altın
2,622.73
ETH/USDT
2,392.60
BTC/USDT
60,596.00
BIST 100
8,964.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'nda Karadağ ile yarın oynanacak maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in saldırılarını durdurmak için yoğun temaslar yürütüyoruz

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı öncesinde yoğun diplomatik temaslar yürüttüklerini belirtti.

Wassim Samih Seifeddine, Ömer Erdem  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in saldırılarını durdurmak için yoğun temaslar yürütüyoruz

Beyrut

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, "Sınırlı bir süre için ateşkes ilan edilmesi ve ardından siyasi çözümler üzerinde yeniden müzakerelere başlanması amacıyla BMGK'nin toplanması için ABD ile Fransa arasında yapılan görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Mikati, diplomatik temaslar sırasında, İsrail'in tüm yükümlülüklerine uyması şartıyla BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına hazır olduklarını yeniden teyit ettiklerini aktardı.

İsrail'in, sivillerin yanı sıra kurtarma ve yardım ekiplerini hedef alan saldırılarının durmasının "öncelikli" olduğunu vurgulayan Mikati, şunları kaydetti:

"Şiddet, öldürme ve yıkım bir çözüme ulaşmayacak. İsrail'in yıkıcı saldırısını durdurması sağlanmalı çünkü olaylar tırmanırsa çatışmaların tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişlemesinden endişe ediyoruz."

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır Surları'nın bazı burçlarına ziyaretçilerin düşme riskine karşı korkuluk takılıyor
"Hatay'da deprem konutlarındaki prizlerin bağlantıları yapılmadan yerleştirildiği" iddiası yalanlandı
Adalet Bakanı Tunç: Ceza adalet sisteminin amacı toplumu suçtan korumak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bugün Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur
Türkiye ile Arnavutluk halkla ilişkiler ve iletişim alanında işbirliği yapacak

Benzer haberler

Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in saldırılarını durdurmak için yoğun temaslar yürütüyoruz

Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in saldırılarını durdurmak için yoğun temaslar yürütüyoruz

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 2 bin 83 kişi öldü

Gazzeli çocuklar oyun ve müzikle çatışmaların izlerini silmeye çalışıyor

İsrail ordusu Beyrut'un güneyine yeni saldırı düzenledi

İsrail ordusu Beyrut'un güneyine yeni saldırı düzenledi
İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan Başbakanı Mikati ile bölgedeki durumu görüştü

İtalya Başbakanı Meloni, Lübnan Başbakanı Mikati ile bölgedeki durumu görüştü
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 856 sığınma merkezine 157 bin kişi yerleştirildi

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 856 sığınma merkezine 157 bin kişi yerleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet