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Dünya

Lübnan Akdeniz'deki 9. blokta doğal gaz sondaj çalışmalarına yaz sonunda başlayacak

Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Velid Fayyad, kara sularındaki 9. blokta doğal gaz sondaj çalışmalarına yaz sonunda başlayacaklarını açıkladı.

İdiris Okuduci   | 17.02.2023
Lübnan Akdeniz'deki 9. blokta doğal gaz sondaj çalışmalarına yaz sonunda başlayacak

Beyrut

Bakan Fayyad, Beyrut Limanı'nda, Akdeniz'deki 9. blokta çevreyi korumak için tarama yapan Fransız TotalEnergies şirketine ait Janus 2 gemisini karşılama töreninde konuştu.

Törende, Fayyad'ın yanı sıra Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye ve TotalEnergies Lübnan ve Mısır Sondaj Birimi Sorumlusu Romain de La Martiniere de hazır bulundu.

Fayyad, Fransız Janus 2 gemisinin sondaj çalışmalarından önce blok bölgesinde çevreyi korumak için bazı analizler yapıp sudan örnekler almasının önemli olduğunu belirtti.

Lübnan'ın ekonomik krizden çıkması ve petrol üreten ülkeler arasına dahil olması için yapılan çalışmaların zorunlu ve olumlu olduğunu dile getiren Fayyad, "9. Bloktaki sondaj çalışmalarına bu yazın sonunda başlayacağız." dedi.

Lübnan Çevre Bakanı Yasin de sondaj çalışmasından önce çevrenin korunması, olası bir petrol ve gaz sızıntının önüne geçilmesi için gerekli analiz örneklerinin alınmasının ilk aşama olduğunu kaydetti.

Yasin, sondaj çalışmalarına Çevre Bakanlığından da bir ekibin katılacağını söyledi.

8 gün boyunca sudan örnekler toplandı

TotalEnergies Lübnan ve Mısır Sondaj Birimi Sorumlusu Romain de La Martiniere de törende yaptığı konuşmada, Marsilya'dan gelen Janus 2'nin sondaj çalışmalarının yapılacağı 9. blokta, 8 gün boyunca su, zemin ve kumdan örnekler aldığını, derin su bölgelerinden taramalar yapıp fotoğraf çektiğini belirtti.

Katar, Fransa ve İtalya'ya ait şirketlerin doğal gaz arama çalışmaları yapacağı 9. blok Lübnan'ın güney sularında yer alıyor.

Lübnan, 27 Ekim 2022'de, İsrail ile tartışmalı deniz sınırının çiziminde anlaşmaya vardıktan sonra gaz arama faaliyetlerine hız vermişti.

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