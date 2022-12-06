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Dünya

Lübnan, 15 tonluk tehlikeli tıbbi atığı imha edilmek üzere Fransa'ya gönderdi

Lübnan, 3 yıldır biriken 15 tonluk tehlikeli tıbbi atığı imha edilmek üzere Fransa'ya gönderdi.

İdiris Okuduci   | 06.12.2022
Lübnan, 15 tonluk tehlikeli tıbbi atığı imha edilmek üzere Fransa'ya gönderdi Fotoğraf: Hussam Shbaro/AA

Beyrut

Ülke genelindeki hastanelerde, özellikle kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ve 2019'dan bu yana biriktirilen tıbbi atıklar Beyrut Limanı'nda özel konteynerlere yüklenerek Fransa'ya gönderildi.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, burada yaptığı konuşmada, "Üç konteynerden oluşan 15 tonluk tehlikeli tıbbi atık, ilk defa çevresel bir felakete yol açmaması için imha edilmek üzere Avrupa'ya gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Atıkların genellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaçların kalıntılarından oluştuğunu belirten Yasin, atıkların imhasını da söz konusu ilaç firmalarının üstlendiğini kaydetti.

Yasin, ülkesinde henüz tıbbi atığı imha edecek bir sistemin bulunmadığını, bunun için 1400 derecelik ısıya varan fırınların bulunması gerektiğini kaydederek, atıkların ülke dışına çıkarılıp imha edilmemesi halinde vatandaşların sağlığını ve çevreyi ciddi bir şekilde kirletebileceğini vurguladı.

Bakan Yasin, daha önce tıbbi atıkların nasıl imha edildiğine ilişkin detay vermedi.

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