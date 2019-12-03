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Dünya

Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

Enes Kaplan,Ferdi Türkten   | 03.12.2019
Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi

Londra

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katıldığı Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi.

Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Gayet iyi geçti." yanıtını verdi. 

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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